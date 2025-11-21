الجمعة 21 نوفمبر 2025
رياضة

توروب والشناوي يحضران اليوم مؤتمر مباراة شبيبة القبائل

توروب
توروب
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ويحضر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري.

وتقام فعاليات المؤتمر في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم الجمعة، بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الساعة السادسة مساء غد السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

