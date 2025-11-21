موعد المؤتمر الصحفي لمدرب الزمالك قبل مباراة زيسكو

18 حجم الخط

تقرر إقامة المؤتمر الصحفي لـ" أحمد عبد الرؤوف" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الساعة الواحدة ظهر غدٍ السبت، باستاد القاهرة الدولي، قبل مواجهة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحضر المؤتمر عمر جابر قائد الفريق الأبيض للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام بطل زامبيا.

في حين يُعقد المؤتمر الصحفي لـ"ماثيوز ندلوفو" المدير الفني لفريق زيسكو الزامبي في الثانية عشرة والنصف ظهر الغد بحضور قائد الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مساء يوم الأحد المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو والقناة الناقلة

ويلتقي فريق الزمالك وزيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الزمالك وزيسكو قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

حكام مباراة الزمالك وزيسكو

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من جيبوتي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من، محمد ديراني حكم ساحة، ويعاونه كل من: ليبان عبد الرازق أحمد، ورشيد وايس بوراله مساعدين ومحمود ناصر حسين حكم رابع، واختار "كاف" الليبي عمر جمعة عبد السيد مراقبًا عامًا على المباراة.

