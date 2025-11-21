الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صحة غزة: التعرف على 99 جثمانا فلسطينيا من أصل 330 سلمها الصليب الأحمر

قالت إدارة لجنة الجثامين بوزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان اليوم الجمعة: إنه جرى التعرف على 99 جثمانا من أصل 330 جثمانا لفلسطينيين تم استلامها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر حتى الآن.

صحة غزة: التعرف على 99 جثمانا من أصل 330 سلمها الصليب الأحمر
 

وأكد المتحدث باسم الأدلة الجنائية بقطاع غزة محمود عاشور، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الطواقم المختصة تواصل العمل بشكل مكثف للتعرف على مزيد من جثامين الشهداء، تمهيدا لتسليمها لذويهم أو دفنها وفق الإجراءات المعتمدة.

وكانت اللجنة نشرت صورا لهذه الجثامين على موقع "صحتي" التابع لوزارة الصحة لإتاحة الفرصة للأهالي للتعرف عليها وتحديد هويتها، بعد امتناع جيش الاحتلال من إرفاق قائمة بالبيانات الشخصية للشهداء.

