صحة غزة: التعرف على 99 جثمانا فلسطينيا من أصل 330 سلمها الصليب الأحمر

18 حجم الخط

قالت إدارة لجنة الجثامين بوزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان اليوم الجمعة: إنه جرى التعرف على 99 جثمانا من أصل 330 جثمانا لفلسطينيين تم استلامها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر حتى الآن.

صحة غزة: التعرف على 99 جثمانا من أصل 330 سلمها الصليب الأحمر



وأكد المتحدث باسم الأدلة الجنائية بقطاع غزة محمود عاشور، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الطواقم المختصة تواصل العمل بشكل مكثف للتعرف على مزيد من جثامين الشهداء، تمهيدا لتسليمها لذويهم أو دفنها وفق الإجراءات المعتمدة.

وكانت اللجنة نشرت صورا لهذه الجثامين على موقع "صحتي" التابع لوزارة الصحة لإتاحة الفرصة للأهالي للتعرف عليها وتحديد هويتها، بعد امتناع جيش الاحتلال من إرفاق قائمة بالبيانات الشخصية للشهداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.