سلوت يكشف أزمة ليفربول قبل مواجهة نوتنجهام

تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن مواجهة نوتنجهام فورست المقبلة، وموقف الإصابات بعد نهاية فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وقال سلوت حول إصابات الفريق قبل مواجهة نوتنهجام، في المؤتمر الصحفي: "أندي روبرتسون لم يتدرب بعد، وسيكون معنا اليوم، بينما أليسون تدرب بشكل جيد، وإذا كان جاهزًا سيبدأ المباراة غدًا".

وأضاف: “بعد نهاية التوقف الدولي عاد كونور برادلي، لكنه ليس قادرًا على اللعب، ومثله فلوريان فيرتز، بينما جيريمي فريمونج سيغيب من أسبوعين إلى ثلاثة، لذا من المثير ترقب من سيكون الظهير الأيمن”.

وزاد بقوله: “يغيب حاليًا أيضًا إلى جانب برادلي وفيرتز وجيوفاني ليوني، لذا لدينا حاليًا 5 مدافعين فقط متاحين لخوض 7 مباريات خلال 21 يومًا، لأن لن يعود أحد قبل ذلك”.

وأوضح: “أفضل وقت للحكم على جدول الدوري هو بعد 38 مباراة، وثاني أفضل وقت في رأيي، بعد أول 19 مباراة، سنرى أين سنكون حينها، بينما الآن كل تركيزنا على الفوز بالمباريات”.

ويستضيف ليفربول نوتنهجام فورست، على ملعب أنفيلد، في تمام الخامسة مساء غد السبت، لحساب الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

