ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 12، وهذا موقف ليفربول

ليفربول
ليفربول
ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل عودة مباريات البريميرليج بمواجهات الجولة الثانية عشرة.

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران مرة أخرى غدا السبت بعد انتهاء فترة التوقف الدولي شهر نوفمبر الجاري بمواجهات الجولة الـ 12.

ويتواجد ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 12 


1- آرسنال 26 نقطة
2- مانشستر سيتي 22 نقطة
3- تشيلسي 20 نقطة
4- سندرلاند 19 نقطة
5- توتنهام هوتسبير 18 نقطة
6- أستون فيلا 18 نقطة
7- مانشستر يونايتد 18 نقطة
8- ليفربول 18 نقطة 
9- بورنموث 18 نقطة
10- كريستال بالاس 17 نقطة
11- برايتون 16 نقطة
12- برينتفورد 16 نقطة
13- إيفرتون 15 نقطة
14- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة
15- فولهام 11 نقطة
16- ليدز يونايتد 11 نقطة
17- بيرنلي 10 نقاط
18- وست هام 10 نقاط
19- نوتنجهام فوريست 9 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان 

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

وجاءت مواعيد الجولة الثانية عشرة من البريميرليج كالتالي 

 

مواعيد الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي

السبت 22 نوفمبر 2025

بيرنلي ضد تشيلسي - 2:30 مساءً - ملعب تيرف مور
بورنموث ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً - ملعب فيتاليتي
برايتون ضد برينتفورد - 5 مساءً - ملعب أميكس (فالمر)
فولهام ضد سندرلاند - 5 مساءً - ملعب كرافن كوتيج
ليفربول ضد نوتينجهام فورست - 5 مساءً - ملعب أنفيلد
وولفرهامبتون ضد كريستال بالاس - 5 مساءً - ملعب مولينيو
نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي - 7:30 مساءً - سانت جيمس بارك

الأحد 23 نوفمبر 2025
ليدز يونايتد ضد أستون فيلا - 4 مساءً  - ملعب إيلاند رود
أرسنال ضد توتنهام هوتسبير- 6:30 مساءً  - ملعب الإمارات

الاثنين 24 نوفمبر 2025
مانشستر يونايتد - إيفرتون - 10 مساءً  - ملعب أولد ترافورد

الجريدة الرسمية