جوارديولا يظهر في السعودية، ماذا يفعل هناك؟

تواجد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، لقضاء إجازته.

واستغل جوارديولا فترة التوقف الدولي الحالية والحصول على عدة أيام للاستجمام والحصول على إجازة قصيرة.

جوارديولا في منطقة الدرعية بالرياض

وتواجد أسطورة التدريب في المملكة العربية السعودية لقضاء إجازة قصيرة قبل العودة لقيادة تدريبات مانشستر سيتي استعدادا لاستئناف منافسات الموسم الحالي.

وانتشرت صورة للإسباني جوارديولا في منطقة الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض على هامش إجازته.

وجاء ظهور جوارديولا في الرياض في ظل أنباء قوية حول احتمالية رحيله عن مانشستر سيتي عقب نهاية الموسم الحالي.

أرقام جوارديولا مع مانشستر سيتي

ويشغل بيب جوارديولا صاحب الـ 54 عامًا منصب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي منذ عام 2016 بعد تجارب سابقة مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

ونجح المدرب الإسباني في تحقيق العديد من الألقاب على رأسها بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2023، كما فاز بلقب الدوري الإنجليزي 6 مرات من بينها 4 ألقاب على التوالي لأول مرة في تاريخ البريميرليغ.

وفاز أيضا جوارديولا بلقب كأس العالم للأندية بنظامها السابق مع مانشستر سيتي بجانب كأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي "مرتين" وكأس الرابطة 4 مرات وكأس الدرع الخيرية 3 مرات.



