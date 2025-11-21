الجمعة 21 نوفمبر 2025
رفع 120 طن مخلفات من المحطة الوسيطة بكوم أمبو في أسوان (صور)

رفع مخلفات بمدينة
رفع مخلفات بمدينة كوم أمبو فى أسوان
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان بقيادة طه حسين رئيس المدينة أعمال رفع كميات القمامة والمخلفات والتراكمات من المحطة الوسيطة بمنطقة الكفور بإجمالى 120 طنا، تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان اللواء دكتور اسماعيل كمال،مخطط نقل المحطة الوسيطة لموقع خارج الكتلة السكانية بعد قيام المحافظة بشراء قطعة أرض لتخصيصها لهذا الغرض للقضاء بشكل نهائى على أى تلوث بيئى.

تجميع كميات القمامة 

 وقال طه حسين إن تم تجميع كميات القمامة والمخلفات خلال الفترة الصباحية والمسائية من مناطق شرق وغرب المدينة، وذلك وسط مشاركة من العاملين بالوحدة المحلية، مدعومين بسيارة نقل حمولة 10 أطنان، وتم من خلالها رفع 12 نقلة كاملة من المخلفات إلى المقلب العمومى.

 

 أضاف أن ذلك يأتى تنفيذ هذه الجهود ضمن خطة شاملة لتحسين جودة الحياة داخل المدن والقرى، وسرعة الاستجابة لبلاغات وشكاوى المواطنين.

 

 

 

الجريدة الرسمية