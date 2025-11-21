جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل 5 مقاومين في رفح

18 حجم الخط

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتله لـ 5 مقاومين خرجوا من نفق في منطقة الخط الأصفر بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه أن المقاومين الخمسة اقتربوا من القوات الإسرائيلية وشكلوا تهديدا مباشرا عليها.

وبالأمس الخميس، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم: إن قيام الاحتلال بتحريك الخط الأصفر في قطاع غزة لمسافة 300 متر غربا يأتي في إطار سياسته الممنهجة لخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

حماس تتهم الاحتلال بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

ونقلت قناة الأقصى الفضائية عن قاسم قوله: إن الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة و يستخدمها كورقة لابتزاز المقاومة والشعب الفلسطيني.

وشدد المتحدث باسم حماس على التزام الحركة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها تسليم جثث أسرى الاحتلال.

[[system-code:ad:autoads]

الاحتلال يتحدث عن استهداف مسلحين عبرا الخط الأصفر

وفي المقابل زعم الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على مسلحين فلسطينيين اثنين تجاوزا "الخط الأصفر"، مدعيا أنهما شكلا تهديدا مباشرا لقواته جنوبي قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.