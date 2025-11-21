بعد اعتذار الدالي، التفاصيل الكاملة لمصير انتخابات دائرة الجيزة

18 حجم الخط

تسبب إعلان اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة الأسبق والمرشح في انتخابات مجلس النواب، عن اعتذاره عن عدم استكمال جولة الإعادة بدائرة الجيزة، في حالة الارتباك في المشهد الانتخابي بدائرة الجيزة.

واعتقد البعض أن بمجرد إعلان الدالي الانسحاب، أصبح منافسه في جولة الإعادة فائزا بالتزكية.

وبدورها ترصد فيتو التفاصيل الكاملة لمصير انتخابات دائرة الجيزة وفقا لنصوص القانون.

الدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، قال إن التعديلات الأخيرة التى أجريت على قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات، بموجب القانون رقم 140 لعام 2020، تضمنت تعديلات بشأن آلية تنازل المترشحين في الانتخابات.

قانون مجلس النواب

وأضاف في تصريح خاص، أن المادة 20 المعدلة بقانون مجلس النواب جاء نصها على النحو الآتي: "لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة، خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين"، كما أشارت المادة إلى إعلان ذلك التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجنة.

وتابع: وفقا لذلك النص، فقد تم تعديل مدة التقدم بالتنازل من 15 يوم لتصبح 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

أستاذ القانون الدستوري

​وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن ذلك النص يخاطب المترشحين في الجولة الأولى من الانتخابات، ولم يتطرق إلى جولة الإعادة، وبالتالي فهى تنطبق على الإعادة بالتبعية، إلى حين إجراء تعديل تشريعي بإضافتها.

​وتابع، أن تطبيق تلك النصوص علي واقعة إرسال اللواء كمال الدالي اعتذار إلى الهيئة الوطنية للانتخابات عن عدم استكمال السباق الانتخابي، في جولة الإعادة بدائرة الجيزة، فيكون الدالي مستمرا في السباق الانتخابي وان اعتذاره أو تنازله بعد غير قانونى لأنه تجاوز الموعد المحدد في نص المادة وهو 48 ساعة من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وهو الإجراء الذى تم قبل التصويت في الجولة الأولى، وبالتالي فلا مجال لقبول أى تنازل حاليا.

اللواء محمد كمال الدالي

وكان اللواء محمد كمال الدالي، المرشح في انتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أعلن انسحابه من السباق الانتخابي في جولة الإعادة، كما أعلن استقالته من حزب الجبهة الوطنية.

وقال الدالي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك: “أهلي وأحبّتي الكرام أبناء محافظة الجيزة بصفة عامة، وأهالي دائرة الجيزة والدقي والعجوزة بصفة خاصة. ‏‎أتقدّم إليكم جميعًا بأصدق مشاعر الشكر والامتنان على ثقتكم الغالية التي منحتموني إياها. إن مواقفكم وسامٌ على صدري، ودعمكم دينٌ في رقبتي، ومحبتكم مكسب لا يضاهيه أي منصب”.

وتابع: لقد تقدمت بالأمس للهيئة الوطنية للانتخابات بالاعتذار عن عدم استكمال السباق الانتخابي لمجلس النواب ٢٠٢٥ عن الدائرة الأولى لمحافظة الجيزة، كما أُعلن استقالتي من حزب الجبهة الوطنية كأمين للحزب بمحافظة الجيزة.

