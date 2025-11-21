مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

18 حجم الخط

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم سيارة نقل بتروسيكل أمام كوبري بساط، شربين في محافظة الدقهلية.

حادث تصادم على طريق شربين بالدقهلية

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحادث تصادم عربية نقل في تروسيكل علي طريق شربين.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث و3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين جرى نقلهم لمستشفى شربين المركزي.

أسماء المصابين والضحايا بالحادث

وكشف مصدر طبي عن إصابة محمد حسن طه طه 14 سنة باشتباه كسر بالضلوع واشتباه كسر بالجمجمه، وتم دخوله عنايه الاطفال لحين استكمال إجراءات التحويل.

كما أصيب عمرو مصطفي سعد 15 سنة بكسر بالساق اليمنى ونزيف شديد بالبطن وتم دخوله عناية عامة.

وتوفي السيد السيد عبد اللطيف الحنفي 15 سنة، وهانم عبد اللطيف الحنفي 50 سنة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.