محافظات

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

مصرع وإصابة 4 أشخاص
مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية
لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم سيارة نقل بتروسيكل أمام كوبري بساط، شربين في محافظة الدقهلية. 

حادث تصادم على طريق شربين بالدقهلية 

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحادث تصادم عربية نقل في تروسيكل علي طريق شربين.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث و3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين جرى نقلهم لمستشفى شربين المركزي.

أسماء المصابين والضحايا بالحادث 

وكشف مصدر طبي عن إصابة محمد حسن طه طه 14 سنة باشتباه كسر بالضلوع واشتباه كسر بالجمجمه، وتم دخوله عنايه الاطفال لحين استكمال إجراءات التحويل.

كما أصيب عمرو مصطفي سعد 15 سنة بكسر بالساق اليمنى ونزيف شديد بالبطن وتم دخوله عناية عامة.

 وتوفي السيد السيد عبد اللطيف الحنفي 15 سنة، وهانم عبد اللطيف الحنفي 50 سنة.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية