هالاند يحكم سيطرته، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ11

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ابتعد إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بصدارة جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا بعد انتهاء الجولة الـ 11، فيما توقف رصيد محمد صلاح عند الهدف الرابع بعد فوز مانشستر سيتي على ليفربول 3-0 في قمة الجولة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ11

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 14 هدفا

2- إيجور تياجو برينتفورد 8 أهداف

3- أنطوان سيمنيو بورنموث 6 أهداف

3- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 6 أهداف

3- داني ويلبيك برايتون 6 أهداف

4- بريان مبويمو مانشستر يونايتد 5 أهداف

5- محمد صلاح ليفربول 4 أهداف

5- فيكتور جيوكيرس آرسنال 4 أهداف

5- جايدون أنتوني بيرنلي 4 أهداف

5- ريتشارليسون توتنهام 4 أهداف

5- جواو بيدرو تشيلسي 4 أهداف

5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 4 أهداف

5- إليمان ندياي إيفرتون 4 أهداف

5- إيلي جونيور كروبي بورنموث 4 أهداف

5- ويلسون إيزيدور سندرلاند 4 أهداف

