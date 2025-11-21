الجمعة 21 نوفمبر 2025
رياضة

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ليفربول، فيتو
الدوري الإنجليزي، يحل نوتنجهام فورست ضيفًا ثقيلًا على ليفربول، غدًا السبت على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

 

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز غدًا السبت الموافق 22 نوفمبر 2025 على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً  بتوقيت الإمارات.

 

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

وخصصت الشبكة القطرية قناة beIN Sports HD1  لنقل مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست.

 

ويسعى ليفربول لتصحيح مساره ومصالحة جماهيره الغاضبة بعد سلسلة النتائج السلبية والتي كان آخرها بالسقوط أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، ليتراجع إلى المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

كما يسعي نوتنجهام فورست الذي يحتل المركز التاسع عشر (قبل الأخير) بتسع نقاط فقط من الابتعاد عن منطقة الخطر في جدول البريميرليج.

الدوري الانجليزي نوتنجهام فورست ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول ونوتنجهام فورست مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست

