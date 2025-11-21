المرحلة الثانية من انتخابات النواب، بدء تصويت الجالية المصرية بالكويت

18 حجم الخط

انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية بالكويت، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتولى السفير محمد جابر أبوالوفا سفير مصر لدى الكويت ورئيس اللجنة الانتخابية الإشراف والتأكد من توافر كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تستمر لمدة يومين اعتبارا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء بتوقيت دولة الكويت، وذلك في أرض المعارض بمنطقة مشرف في صالة (B).

وافتتح السفير أبوالوفا وحرمه وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية لدي الكويت عملية التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

ودعت السفارة أبناء الجالية المصرية في الكويت إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الهام وممارسة حقهم في عملية التصويت واختيار من يصلح لتمثيلهم في مجلس النواب.

وحرص أبناء الجالية المصرية بالكويت على التواجد أمام اللجنة الانتخابية قبل موعد بدء الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي.

الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان

بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي للأردن، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وقام السفير خالد الأبيض سفير مصر لدى الأردن ورئيس اللجنة الانتخابية، قبيل بدء عملية التصويت، بالإشراف والتأكيد على توافر كافة التسهيلات أمام الناخبين، بما يضمن قيامهم بالإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تستمر لمدة يومين بكل سهولة ويسر.

وأنهت السفارة المصرية لدى الأردن، جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال أبناء الجالية المصرية بالمملكة؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، حيث يقوم المصريون في الأردن بالإدلاء بأصواتهم في مقر السفارة المصرية في عمان، وفي مقر القنصلية في العقبة، باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي الأصلية.

