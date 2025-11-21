الجمعة 21 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان

انتخابات البرلمان
انتخابات البرلمان في الأردن
بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي للأردن، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

 وقام السفير خالد الأبيض سفير مصر لدى الأردن ورئيس اللجنة الانتخابية، قبيل بدء عملية التصويت، بالإشراف والتأكيد على توافر كافة التسهيلات أمام الناخبين، بما يضمن قيامهم بالإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تستمر لمدة يومين بكل سهولة ويسر.

 وأنهت السفارة المصرية لدى الأردن، جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال أبناء الجالية المصرية بالمملكة؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، حيث يقوم المصريون في الأردن بالإدلاء بأصواتهم في مقر السفارة المصرية في عمان، وفي مقر القنصلية في العقبة، باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي الأصلية.

