الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة

سعر الين الياباني
سعر الين الياباني
18 حجم الخط

سعر الين الياباني، واصل سعر الين الياباني الاستقرار أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية في ختام تعاملات الأسبوع.

وتستعرض «فيتو» سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي 

سجل سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي نحو 30.07 جنيه للشراء،  30.16 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في بنك مصر

سجل سعر 100 ين ياباني في بنك مصر نحو  30.03 جنيه للشراء،  30.27  جنيه للبيع.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

سجل سعر 100 ين ياباني في البنك الأهلي المصري نحو  30.03 جنيه للشراء،   30.27 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني أمام الجنيه في بنك القاهرة 

سجل سعر 100 ين ياباني في بنك القاهرة نحو 30.32 جنيه للشراء،  30.50 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني 
سعر الين الياباني، فيتو

الين الياباني العملة الرسمية لليابان

الين الياباني هو العملة الرسمية لدولة اليابان، ويرمز له بالرمز (¥) أو (JPY)، ويُعتبر من أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو.

ويُصدر بنك اليابان المركزي العملة اليابانية، وتُستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل البلاد.

يعود تاريخ الين الياباني إلى عام 1871 عندما تم اعتماده رسميًا بدلًا من النظام النقدي القديم، وجاء اسمه من كلمة “ين” التي تعني الدائرة باللغة اليابانية، في إشارة إلى شكل العملة المعدنية.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الين الياباني رمزًا للاقتصاد الياباني القوي، ويمثل إحدى العملات الآمنة في الأسواق العالمية.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

1000 ين: باللون الأزرق، وتحمل صورة العالم الطبي “هيديو نوغوتشي”.

2000 ين: باللون الأخضر الفاتح، وتُظهر مشهدًا من قلعة شوري التاريخية.

5000 ين: باللون البنفسجي، وتحمل صورة الكاتبة “إتشو هيغوتشي”.

10000 ين: باللون البني، وتحمل صورة “فوكوزاوا يوكيتشي”، أحد رموز التعليم في اليابان.

العملات المعدنية:

توجد بفئات 1 ين، 5 ين، 10 ين، 50 ين، 100 ين، و500 ين، وتُصنع من معادن مختلفة مثل الألومنيوم والنحاس والنيكل.

الين الياباني في السوق

يعد الين الياباني من أهم العملات في أسواق الصرف العالمية، ويُستخدم كعملة احتياطية في العديد من الدول، كما يُعرف الين بأنه عملة الملاذ الآمن، إذ يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الأزمات الاقتصادية.

وشهد الين الياباني خلال السنوات الأخيرة تطويرات في تصميماته وتقنيات الأمان المستخدمة في طباعة العملة لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي والبنوك المصرية البنك الأهلى المصرى البنوك المصرية الين الين الياباني الين الياباني امام الجنيه ختام تعاملات الأسبوع

مواد متعلقة

بعد قرار تثبيت الفائدة، خبير اقتصادي يوضح مستقبل سعر الصرف

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم

تأثير قرار المركزي بتثبيت الفائدة على المواطن العادي.. خبراء: يجنب السوق أي موجات تضخمية محتملة بعد الزيادة الأخيرة بأسعار المحروقات.. ويوفر الأمان والعائد الثابت بالسوق المصرفية

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

الدينار البحريني يسجل 126.06 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

آخر تطورات سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

تفسير حلم شروق الشمس فى المنام وعلاقته بتحقيق مكانة عالية في المجتمع

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

قبل تشغيلها.. مميزات عربات مترو الخط الأول "حلوان - المرج" الجديدة (إنفوجراف)

بدء التشغيل التجريبي لمجزري "الحبيل والهو" بالأقصر وقنا بتكلفة 60 مليون جنيه

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

نجوم خارج المونديال.. أبرز 10 غيابات عن كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من داغستان، أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقى خطبة الجمعة حول ملامح “المحبّة” (صور)

تفسير رؤية المرض في المنام وعلاقتها بالتمتع بصحة عقلية وبدنية جيدة

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية