"كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا" وحرمة التعدي على الجار، موضوعات خطبة اليوم الجمعة

18 حجم الخط

حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة 21 من نوفمبر 2025، الموافق 30 من جمادى الأولى 1447هـ، بعنوان: "كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا".

التوعية بآداب وذوقيات الاختلاف ووجوب احترام الآخر



وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بآداب وذوقيات الاختلاف ووجوب احترام الآخر.

علمًا بأن الخطبة الثانية من موضوعات حملة "صحح مفاهيمك" تحت عنوان: (حرمة التعدي على الجار).

ويمكن تحميل نص خطبة الجمعة عبر منصة الأوقاف الرقمية من خلال هذا الرابط

ضمن مبادرة «صَحِّح مفاهيمك».. أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب

وفي سياق متصل نظَّمت مديرية أوقاف القاهرة، بالتعاون مع الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، ندوة توعوية ضمن فعاليات مبادرة «صَحِّح مفاهيمك»، في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على النشء والشباب، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور خالد صلاح الدين، مدير المديرية.

وجاءت الندوة ضمن البرامج التثقيفية التي تهدف إلى تعزيز الفكر الوسطي الرشيد والقيم الأخلاقية، وصون المجتمع من المعلومات المغلوطة، مع تقديم محتوى ميسر لجميع الأعمار.

وتناول البرنامج عددًا من القضايا الفكرية والاجتماعية المعاصرة، مقدمًا بأسلوب مبسَّط يناسب الأطفال والأسر، مع التركيز على غرس القيم الأخلاقية، وتعزيز روح الانتماء الوطني، وترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة، بما يُسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على التمييز بين الصواب والخطأ.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن استراتيجية وزارة الأوقاف لتعزيز التكامل بين الدور الدعوي والتثقيفي مع المؤسسات الثقافية، ودعم مجتمع واعٍ ومحصّن بالمعرفة السليمة، ومواكبًا احتياجات النشء في مختلف المجالات الفكرية والاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.