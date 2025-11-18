ننشر تفاصيل المقالة الافتتاحية لأول عدد من دورية طب الطوارئ والكوارث بقصر العيني

18 حجم الخط

أعلنت كلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة عن نشر الباكورة العلمية للمجلة، وهي المقالة الافتتاحية للعدد الأول من دورية Journal of Emergency and Disaster Medicine (JEDM)، المتخصصة في طب الطوارئ وطب الكوارث، والتي ستصدر في ديسمبر القادم، والصادرة عن الكلية بالتعاون مع الناشر الأكاديمي العالمي Springer Nature.

وجاءت المقالة الافتتاحية بعنوان:

"From evidence to action: the launch of the journal of emergency and disaster medicine by Kasr Al-Aini Faculty of Medicine, Cairo University"

"من الدليل للتطبيق: إطلاق مجلة طب الطوارئ والكوارث بكلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة" بقلم الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورئيس تحرير الدورية.

وتُبرز المقالة رؤية الدورية ورسالتها في ربط الأدلة العلمية بالممارسة العملية في مجالات طب الطوارئ، والاستجابة للكوارث، والجاهزية للمخاطر، من خلال إطار منهجي متعدد التخصصات يعزز جودة الرعاية في الأوضاع الحرجة.

كما تسلط الضوء على حاجة المتخصصين والباحثين وصناع القرار، على المستويين الإقليمي والدولي، إلى مصادر معرفية حديثة وموثوقة في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالأزمات الصحية والكوارث الطبيعية والإنسانية.

وصول المعرفة إلى أكبر شريحة ممكنة من المتخصصين حول العالم

وتؤكد الدورية التي تصدر بنظام الإتاحة المجانية حرصها على توفير المحتوى العلمي دون أي قيود اشتراك، بما يضمن وصول المعرفة إلى أكبر شريحة ممكنة من المتخصصين حول العالم.

كما تتميز بإجراءات تحكيم صارمة ومعايير نشر دقيقة تضمن أعلى مستويات الجودة البحثية، مع نشر المقالات المقبولة فور الانتهاء من الإنتاج التحريري لتقليل الفاصل الزمني بين القبول والنشر.

وأكد الدكتور حسام صلاح أن إطلاق هذه المجلة العلمية يمثل إنجازًا علميًا مهمًّا للكلية، ويعكس ريادتها في ربط الأدلة البحثية بالتطبيق العملي، ويعزز مكانتها كمركز علمي مرجعي للتخصصات الحرجة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أشار الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورئيس تحرير الدورية، إلى أن المقالة الافتتاحية تمثل الانطلاقة الفعلية لمنصة معرفية رائدة تهدف إلى تقديم محتوى علمي رصين يخدم الباحثين والمتخصصين، ويعزز قدرتهم على مواجهة التحديات الصحية والكوارث المختلفة، مشيدًا بالتعاون مع الناشر العالمي Springer Nature لضمان إرساء معايير متقدمة للنشر العلمي.

