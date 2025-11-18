التنسيقية تطلق رابع صالوناتها بالتزامن مع المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رابع صالوناتها السياسية "تحت القبة - برامج المرشحين وتطلعات الناخبين"، اليوم الثلاثاء في تمام السابعة مساء، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك استكمالا لما قدمته في المرحلة الأولى من جهود توعوية وبرامج تعريفية بمرشحيها، بهدف ترسيخ ثقافة المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني المهم.



يأتي ذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تعزيز التواصل المباشر بين مرشحي التنسيقية والمواطنين، حيث يشارك المرشحون بعرض ومناقشة برامجهم الانتخابية ورؤاهم أمام الرأي العام، وتسليط الضوء عليها مما يسهم في إثراء المشهد الانتخابي بمزيد من التنوع والمسؤولية.



أبرز ملامح البرامج الانتخابية للمرشحين

ويتناول الصالون أبرز ملامح البرامج الانتخابية للمرشحين في ملفات التشريع ومواجهة ظاهرة زواج القاصرات، والمحليات والأنشطة الطلابية، وقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، والهوية الوطنية.



المشاركون فى صالون التنسيقية

يدير الصالون النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ويشارك فيه عدد من أعضاء ومرشحي التنسيقية، وهم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع القاهرة وجنوب ووسط، وأحمد فتحي، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة، ومنى قشطة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شرق الدلتا عن حزب المؤتمر.

