أشرف حكيمي يتفوق على صلاح ومرموش ويفوز بهذه الجائزة

تُوّج النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب إفريقي لعام 2025، وهي الجائزة التي تقدمها سنويًا صحيفة "المنتخب" المغربية لأفضل لاعب إفريقي تألق خلال العام.

حكيمي الأفضل

ونجح أشرف حكيمي في حصد 350 نقطة في التصويت، متفوقًا على أبرز نجوم القارة السمراء، وفي مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ومواطنه المتألق مع مانشستر سيتي عمر مرموش، اللذين حلا خلفه في القائمة النهائية للمرشحين.

ويأتي تتويج حكيمي بالجائزة بعد موسم استثنائي قدم فيه مستويات مميزة مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب تألقه اللافت رفقة المنتخب المغربي في الاستحقاقات الدولية، مما عزز مكانته كأحد أفضل الأظهرة في العالم.

وتعد جائزة الأسد الذهبي واحدة من أبرز الجوائز الفردية في القارة الإفريقية، إذ تحظى بمتابعة إعلامية واسعة ومشاركة من أبرز الصحفيين والنقاد الرياضيين داخل إفريقيا وخارجها.

