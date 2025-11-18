الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
موعد مباراة السعودية والجزائر والقنوات الناقلة

يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الجزائري مساء اليوم الثلاثاء في لقاء ودي يستعد من خلال منتخب الجزائر لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، وفيما يستعد نظيره السعودي لبطولة كأس العرب للمنتخبات 2025.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة مباراة السعودية ضد الجزائر مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8:30 بتوقيت أبوظبي.

وسيتم بث المباراة على منصة (STC TV) السعودية كما سيتم نقل المباراة على شاشة القناة الجزائرية الرابعة عبر البث الأرضي.

السعودية ضد الجزائر 

ولعب المنتخب السعودي مباراة أمام كوت ديفوار في جدة انتهت بفوزه بهدف دون رد.

بينما حقق المنتخب الجزائري فوزًا على زيمبابوي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وضمن كلا المنتخبين تأهلهما إلى النهائيات التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كما أثرت الإصابات على استعدادات الفريقين خلال هذه الفترة، حيث غادر حسان تمبكتي ومتعب الحربي معسكر المنتخب السعودي مبكرًا، بالإضافة إلى إصابة عبدالله الحمدان.

وفي الجانب الآخر، تم إراحة اللاعبين الجزائريين رامي بن سبعيني وهشام بوداوي ومحمد أمين عمورة بسبب الإصابة.

