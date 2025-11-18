اليوم.."القرآن الكريم" تبدأ بث ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة على الهواء مباشرة

18 حجم الخط

تبدأ إذاعة القرآن الكريم اليوم بث فعاليات ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة الذي يعقد كل ثلاثاء بالجامع الأزهر الشريف. ملتقى اليوم يدور حول "دور العقيدة في بناء الإنسان". يحاضر في ملتقى هذا الأسبوع كل من: الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور حبيب الله حسن أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، ويدير الحوار الإذاعي الدكتور كمال نصر الدين. ويستهل القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي الملتقى بآيات من ذكر الله الحكيم، كما يقدم المبتهل الشيخ حسام الأجاوي فاصلا من الابتهالات والأدعية النبوية.

وفي وقت سابق قال رئيس شبكة القرآن الكريم إسماعيل دويدار في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن شبكة القرآن الكريم سوف تبث ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة كل ثلاثاء عقب أذان المغرب على الهواء مباشرة، منوهًا إلى أن البرنامج سوف يتناوب على تقديمه جميع مذيعي الشبكة.

ومؤخرًا بدأت شبكة القرآن الكريم في تقديم الختمة القرآنية المرتلة بصوت طلاب الأزهر الشريف، وتتضمنت الحلقتان الأوليان تلاوتين للقاريء الشاب محمد حسن الذي أمَّ المصلين بالجامع الأزهر الشريف في شهر رمضان الماضي.

