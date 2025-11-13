جديد إذاعة القرآن الكريم..برنامج يقدمه جميع المذيعين

18 حجم الخط

أعلنت شبكة القرآن الكريم عن تقديم برنامج جديد ينطلق الأسبوع المقبل.

رئيس شبكة القرآن الكريم إسماعيل دويدار قال لـ"فيتو": تذيع الشبكة بدءًا من الثلاثاء المقبل عقب أذان المغرب برنامج ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة الذي يناقش قضايا الإنسان والمجتمع والحوار بفكر وسطي وسماحة واعتدال، موضحا أن البرنامج سوف يتعاقب على تقديمه جميع مذيعي إذاعة القرآن الكريم.

وفي تتر البرنامج يتلو القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي الآية الرابعة بعد المائة من سورة آل عمران: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ".

وانطلقت يوم الأحد الماضي الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف عبر أثير شبكة القرآن الكريم، وتضمنت الحلقة الأولى تلاوة من سورة البقرة بصوت القارئ الشاب محمد حسن الذي أمَّ المصلين في الجامع الأزهر الشريف في شهر رمضان الماضي.

القاريء الشاب محمد حسن، فيتو

