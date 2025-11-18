سينثيا إيريفو بطلة فيلم Wicked: For Good تفقد صوتها

18 حجم الخط

فقدت النجمة سينثيا إيريفو، صوتها ولم تُجر مقابلات في العرض الأول لفيلم "Wicked: For Good" في نيويورك الذي أقيم أمس، وفقًا لمجلة فارايتي.

تفاصيل فقد سينثيا إيريفو صوتها

وصعدت أريانا جراندي إلى جانب زميلتها في التمثيل سينثيا إيريفو على السجادة الحمراء ليلة الإثنين في العرض الأول لفيلم "Wicked: For Good" في مدينة نيويورك.

وقبل الحدث، أفادت التقارير أن المنظمين أبلغوا الصحفيين أن النجمتين، لن تُجريا مقابلات لأن إيريفو، فقدت صوتها، مع ذلك، تمكنتا من الحضور إلى البث المباشر الرسمي لقناة E!، حيث ظهرتا في دردشة قصيرة مع مقدم البرنامج جاستن سيلفستر.

أُعطيت جراندي فقط ميكروفونًا للرد على أسئلته، وقالت في إحدى المرات، في إشارة إلى إيريفو التي كانت تقف بجانبها مباشرة: "لن أدعها تتحدث.. عليها أن تُريح صوتها".

بينما كانت إيريفو تبتسم، علّقت جراندي على ترشيحهما المشترك لجائزة جرامي، حيث تم ترشيحهما لجائزة أفضل أداء ثنائي/جماعي بوب عن أغنية "Defying Gravity".

أريانا جراندي تكشف عن أكبر تحدٍّ واجهته في "Wicked"

وكشفت النجمة آريانا جراندي، عن أكبر تحدٍّ واجهته عند اختيارها لدور البطولة في الفيلم الموسيقي Wicked .

وقالت آريانا في لقاء إعلامي: "ربما كان إدراكي أن الكثيرين لم يثقوا بي، أو لم يعتقدوا أنني قادرة على ذلك، بمن فيهم العديد من الحاضرين حتى قبل اختبار الأداء، هو ما أثّر بي.. لا أقول إنه أخافني، ولكنه كان بالتأكيد أمرًا كان عليّ حماية نفسي منه، حتى لا أفقد اتزاني.. لذلك، تجاهلت كل هذا وركزت على هذه الوظيفة التي حلمت بها منذ أن كنت في العاشرة من عمري.. كنت أؤمن بنفسي حينها، فلماذا لا أثق بالفتاة الصغيرة التي كنتها بدلًا منهم؟".

طرح التريلر الرسمي لفيلم Wicked: For Good

في سياق متصل، طرحت شركة الإنتاج يونيفرسال، أول تريلر رسمي للجزء الثاني من فيلم WICKED، والذي يحمل عنوان WICKED: FOR GOOD’.

ووصلت مدة التريلر الرسمي لفيلم WICKED: FOR GOOD، لدقيقتين و٤٤ ثانية، تضمنت مشاهد مشوقة ومثيرة من الفيلم.

وحقق الإعلان الترويجي لفيلم "WICKED: FOR GOOD"، ١١٣ مليون مشاهدة خلال أول ٢٤ ساعة من عرضه، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للفيلم المرتقب، بالمقارنة، بما حققه الإعلان الترويجي للجزء الأول من الفيلم، والذي بلغ عدد مشاهداته ٧٥ مليون مشاهدة خلال الفترة نفسها.

ومن المقرر أن تطرح شركة يونيفرسال، فيلم WICKED: FOR GOOD، للمشاهدة في صالات السينما بتاريخ 21 نوفمبر ٢٠٢٥.

وحقق الجزء الأول من فيلم WICKED إيرادات في شباك التذاكر العالمي وصلت لـ 730 مليون دولار، وذلك عن ميزانية إنتاج بلغت 145 مليون دولار، وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا للفيلم.

"WICKED" أعلى فيلم موسيقي مقتبس تحقيقًا للإيرادات

أصبح فيلم ""WICKED""، الآن أعلى فيلم موسيقي مقتبس، عن رواية شهيرة تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر المحلي على الإطلاق.

وبهذا الإنجاز يكسر فيلم Wicked ،، الرقم القياسي السابق، الذي كان من نصيب فيلم GREASE، وصدر عام 1978.

يونيفرسال تكذب تقارير تفاوت الأجور بين أريانا جراندي وسينثيا إيريفو في فيلم Wicked

أصدرت شركة يونيفرسال للإنتاج الفني، بيانًا مقتضبًا، كذبت من خلاله جميع التقارير الصحفية، التي نشرت الأيام الماضية، وأفادت بتفاوت كبير بين آجر بطلتي فيلم Wicked، سينثيا إيريفو وأريانا جراندي.

وأكدت يونيفرسال، في بيانها، أن كلا من الممثلة سينثيا إيريفو، وزميلاتها أريانا غراندي، حصلا على نفس الراتب عن بطولتهما، لفيلم Wicked، قائلة: "التقارير التي تتحدث عن التفاوت في الأجور، بين سينثيا وأريانا كاذبة تمامًا".

فيلم "Wicked" يحصل على ختم التميز من جمعية نقاد السينما الأمريكية

حصل فيلم "Wicked"، على ختم التميز من جمعية نقاد السينما الأمريكية.

ويُمنح ختم التمييز للأفلام الجديدة، التي تحصل على درجات تقييم مرتفعة، عبر تصويت أسبوعي يجريه أعضاء الجمعية.

تفاصيل فيلم Wicked

Wicked، فيلم موسيقي مقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية، ويلعب دور البطولة في الفيلم، كل من المغنية الشهيرة، ريانا جراندي، وسينثيا إريفو، ويقتبس الفيلم الشخصيات التي نشأت في رواية L. Frank Baum، والتي صدرت عام 1900 بعنوان “ساحر أوز الرائع”، وتم إحياؤها في الفيلم الموسيقي الشهير، ساحر أوز.

