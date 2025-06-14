السبت 14 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

جلسة تصوير لبطلات فيلم WICKED: FOR GOOD

ابطال فيلم WICKED،
ابطال فيلم WICKED، فيتو

Wicked، خضعت كلا من سينثيا إيريفو وأريانا جراندي، بطلات فيلم WICKED: FOR GOOD، المقرر عرضه في صالات السينما ٢١ نوفمبر المقبل.

وظهرت كلا من سينثيا إيريفو وأريانا جراندي، بملابس أنيقة، فارتدت اريانا فستانا فضي قصير، فيما اختارت، سينثيا، ارتداء تنورة فضي اللون أيضا، وتوب باللونين الاسود والأحضر.

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وحقق الإعلان الترويجي لفيلم "WICKED: FOR GOOD"، ١١٣ مليون مشاهدة خلال أول ٢٤ ساعة من عرضه، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للفيلم المرتقب، بالمقارنة، بما حققه الإعلان الترويجي للجزء الأول من الفيلم، والذي بلغ عدد مشاهداته ٧٥ مليون مشاهدة خلال الفترة نفسها.

طرح التريلر الرسمي لفيلم Wicked: For Good

 وطرحت شركة الإنتاج  يونيفرسال، أول تريلر رسمي للجزء الثاني من فيلم WICKED، والذي يحمل عنوان WICKED: FOR GOOD’.

ووصلت مدة التريلر الرسمي لفيلم WICKED: FOR GOOD، لدقيقتين و٤٤ ثانية، تضمنت مشاهد مشوقة ومثيرة من الفيلم.

 

https://x.com/wickedmovie/status/1930428111298146589

ومن المقرر أن تطرح شركة يونيفرسال، فيلم WICKED: FOR GOOD، للمشاهدة في صالات السينما بتاريخ 21 نوفمبر المقبل.

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 وحقق الجزء الأول من فيلم WICKED إيرادات في شباك التذاكر العالمي وصلت لـ 730 مليون دولار، وذلك عن ميزانية إنتاج بلغت 145 مليون دولار، وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا للفيلم.

 

"WICKED" أعلى فيلم موسيقي مقتبس تحقيقًا للإيرادات 

 أصبح فيلم ""WICKED""، الآن أعلى فيلم موسيقي مقتبس، عن رواية شهيرة تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر المحلي على الإطلاق.

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وبهذا الإنجاز يكسر فيلم Wicked،، الرقم القياسي السابق، الذي كان من نصيب فيلم GREASE، وصدر عام 1978.

 

يونيفرسال تكذب تقارير تفاوت الأجور بين أريانا جراندي وسينثيا إيريفو في فيلم Wicked

 أصدرت شركة يونيفرسال للإنتاج الفني، بيانًا مقتضبًا، كذبت من خلاله جميع التقارير الصحفية، التي نشرت الأيام الماضية، وأفادت بتفاوت كبير بين آجر بطلتي فيلم Wicked، سينثيا إيريفو وأريانا جراندي.

وأكدت يونيفرسال، في بيانها، أن كلا من الممثلة سينثيا إيريفو، وزميلاتها أريانا غراندي، حصلا على نفس الراتب عن بطولتهما، لفيلم Wicked، قائلة: "التقارير التي تتحدث عن التفاوت في الأجور، بين سينثيا وأريانا كاذبة تمامًا".

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فيلم "Wicked" يحصل على ختم التميز من جمعية نقاد السينما الأمريكية

 حصل فيلم "Wicked"، على ختم التميز من جمعية نقاد السينما الأمريكية.

ويُمنح ختم التمييز للأفلام الجديدة، التي تحصل على درجات تقييم مرتفعة، عبر تصويت أسبوعي يجريه أعضاء الجمعية.

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تفاصيل فيلم Wicked

Wicked، فيلم موسيقي مقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية، ويلعب دور البطولة في الفيلم، كل من المغنية الشهيرة، ريانا جراندي، وسينثيا إريفو، ويقتبس الفيلم الشخصيات التي نشأت في رواية L. Frank Baum، والتي صدرت عام 1900 بعنوان “ساحر أوز الرائع”، وتم إحياؤها في الفيلم الموسيقي  الشهير، ساحر أوز.

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