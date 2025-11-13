الخميس 13 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

معجب يهجم على أريانا جراندي في سنغافورة وسينثيا إيريفو تهرع لإنقاذها (فيديو)

آريانا جراندي، فيتو
آريانا جراندي، فيتو
اندفع معجب متحمس نحو  النجمة أريانا جراندي، بطريقة هجومية، جعلت آريانا في حالة من الهلع والخوف، وذلك خلال العرض الأول لفيلم "Wicked: For Good" في سنغافورة.

فيما هرعت الممثلة السمراء سينثيا إيريفو بسرعة، لإنقاذ زميلتها وشاركتها في بطولة فيلم Wicked: For Good، ونجحت بالفعل في إبعادها عن المعجب، بالتزامن مع تدخل الحراسة الخاصة بأبطال الفيلم.

A person with black hair streaked with blue wearing a dark jacket stands smiling and raising a hand in front of a large arched poster featuring Ariana Grande in a sparkling gown against a purple background with theater-style framing the poster is flanked by green elements and another similar poster in the background.
المعجب المندفع

أريانا جراندي تكشف عن أكبر تحدٍّ واجهته في "Wicked"

وكشفت النجمة آريانا جراندي، عن أكبر تحدٍّ واجهته عند اختيارها لدور البطولة في الفيلم الموسيقي Wicked.

وقالت آريانا في لقاء إعلامي: "ربما كان إدراكي أن الكثيرين لم يثقوا بي، أو لم يعتقدوا أنني قادرة على ذلك، بمن فيهم العديد من الحاضرين حتى قبل اختبار الأداء، هو ما أثّر بي.. لا أقول إنه أخافني، ولكنه كان بالتأكيد أمرًا كان عليّ حماية نفسي منه، حتى لا أفقد اتزاني.. لذلك، تجاهلت كل هذا وركزت على هذه الوظيفة التي حلمت بها منذ أن كنت في العاشرة من عمري.. كنت أؤمن بنفسي حينها، فلماذا لا أثق بالفتاة الصغيرة التي كنتها بدلًا منهم؟".

Image

طرح التريلر الرسمي لفيلم Wicked: For Good

في سياق متصل، طرحت شركة الإنتاج يونيفرسال، أول تريلر رسمي للجزء الثاني من فيلم WICKED، والذي يحمل عنوان WICKED: FOR GOOD’.

ووصلت مدة التريلر الرسمي لفيلم WICKED: FOR GOOD، لدقيقتين و٤٤ ثانية، تضمنت مشاهد مشوقة ومثيرة من الفيلم.

وحقق الإعلان الترويجي لفيلم "WICKED: FOR GOOD"، ١١٣ مليون مشاهدة خلال أول ٢٤ ساعة من عرضه، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للفيلم المرتقب، بالمقارنة، بما حققه الإعلان الترويجي للجزء الأول من الفيلم، والذي بلغ عدد مشاهداته ٧٥ مليون مشاهدة خلال الفترة نفسها.

ومن المقرر أن تطرح شركة يونيفرسال، فيلم WICKED: FOR GOOD، للمشاهدة في صالات السينما بتاريخ 21 نوفمبر ٢٠٢٥.

Image

 وحقق الجزء الأول من فيلم WICKED إيرادات في شباك التذاكر العالمي وصلت لـ 730 مليون دولار، وذلك عن ميزانية إنتاج بلغت 145 مليون دولار، وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا للفيلم.

"WICKED" أعلى فيلم موسيقي مقتبس تحقيقًا للإيرادات 

 أصبح فيلم ""WICKED""، الآن أعلى فيلم موسيقي مقتبس، عن رواية شهيرة تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر المحلي على الإطلاق.

Image

وبهذا الإنجاز يكسر فيلم Wicked،، الرقم القياسي السابق، الذي كان من نصيب فيلم GREASE، وصدر عام 1978.

يونيفرسال تكذب تقارير تفاوت الأجور بين أريانا جراندي وسينثيا إيريفو في فيلم Wicked

 أصدرت شركة يونيفرسال للإنتاج الفني، بيانًا مقتضبًا، كذبت من خلاله جميع التقارير الصحفية، التي نشرت الأيام الماضية، وأفادت بتفاوت كبير بين آجر بطلتي فيلم Wicked، سينثيا إيريفو وأريانا جراندي.

وأكدت يونيفرسال، في بيانها، أن كلا من الممثلة سينثيا إيريفو، وزميلاتها أريانا غراندي، حصلا على نفس الراتب عن بطولتهما، لفيلم Wicked، قائلة: "التقارير التي تتحدث عن التفاوت في الأجور، بين سينثيا وأريانا كاذبة تمامًا".

Image

فيلم "Wicked" يحصل على ختم التميز من جمعية نقاد السينما الأمريكية

 حصل فيلم "Wicked"، على ختم التميز من جمعية نقاد السينما الأمريكية.

ويُمنح ختم التمييز للأفلام الجديدة، التي تحصل على درجات تقييم مرتفعة، عبر تصويت أسبوعي يجريه أعضاء الجمعية.

Image

تفاصيل فيلم Wicked

Wicked، فيلم موسيقي مقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية، ويلعب دور البطولة في الفيلم، كل من المغنية الشهيرة، ريانا جراندي، وسينثيا إريفو، ويقتبس الفيلم الشخصيات التي نشأت في رواية L. Frank Baum، والتي صدرت عام 1900 بعنوان “ساحر أوز الرائع”، وتم إحياؤها في الفيلم الموسيقي  الشهير، ساحر أوز.

اريانا جراندي آريانا جراندي الاوسكار أريانا جراندي في سنغافورة أريانا جراندي معجب هجوم علي أريانا جراندي

