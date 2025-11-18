الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
قبول استئناف النيابة وتجديد حبس 11 متهما بنشر أخبار كاذبة 45 يوما

قررت المحكمة المختصة رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل 3 متهمين من عناصر جماعة الإخوان بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف وأيدت قرار إخلاء سبيلهم، فيما قبلت استئناف النيابة العامة على قرار اخلاء سبيل 11 آخرين، وقررت تجديد حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيق.

كانت محكمة الجنايات قررت في وقت سابق إخلاء سبيل 14 متهما بنشر أخبار كاذبة إلا أن النيابة العامة تقدمت باستئناف على قرار إخلاء السبيل.

كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي

الجريدة الرسمية