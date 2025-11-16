الإثنين 17 نوفمبر 2025
إخلاء سبيل مرشح الشروق بعد التحقيق معه بتهمة نشر أخبار كاذبة

اخلاء سبيل مرشح الشروق،فيتو
أخلت جهات التحقيق المختصة بنيابات القاهرة الجديدة  سبيل مرشح الشروق وبدر المحامي محمود جويلي، بعد انتهاء التحقيق معه بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وفي وقت سابق، فتحت جهات التحقيقات المختصة،  الأحد، الماضي التحقيق مع مرشح مجلس النواب بسبب نشر أخبار كاذبة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة إحدى السيدات من تعرض زوجها للاختطاف من أمام منزله، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وأوضحت أنه تم التواصل مع السيدة المذكورة وإفهامها بتواجد زوجها بالنيابة العامة بناءً على طلبها، حيث أبدت تفهمها.

الشروق نموذجا.. وما ترجوه العيون!

إحالة سائق ميكروباص للجنايات بتهمة دهس عاملا في الشروق وتعاطى الحشيش

