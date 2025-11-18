الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

بـ800 ألف جنيه، "السادة الأفاضل" يحتل المركز الثاني في إيرادات الإثنين

السادة الأفاضل
السادة الأفاضل
حقق فيلم “السادة الأفاضل” أمس الإثنين، إيرادات جيدة في دور العرض السينمائي المصري، احتل بها المركز الثاني بين الأفلام المعروضة معه.

إيرادات فيلم السادة الأفاضل 

وبلغت إيرادات فيلم “السادة الأفاضل” أمس 804,358 ألف جنيه. 


قصة فيلم السادة الأفاضل 

 تدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يفجعها موت الأب، جلال، وسرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسئولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه. 

 

يتضح أن جلال كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

أبطال فيلم السادة الأفاضل 

فيلم “السادة الأفاضل” بطولة كوكبة من النجوم هم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، وغيرهم، من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي. 

