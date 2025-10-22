قبل طرحه بدور العرض اليوم، هنادي مهنا تكشف لـ"فيتو" تفاصيل فيلم السادة الأفاضل

عقب ليلة ساحرة عُرض بها فيلم اللايت كوميدي “السادة الأفاضل” ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بالأمس، تستعد دور العرض المصرية اليوم الأربعاء لطرحه رسميا.

فيلم السادة الأفاضل

وعن تجربة الفيلم قالت النجمة هنادي مهنا “إحدى بطلات العمل”: أعد الجمهور بتجربة سينمائية متميزة فى فيلم “السادة الأفاضل” رفقة النجم أشرف عبد الباقي، محمد ممدوح وطه دسوقي، والعمل ينتمي لأجواء اللايت كوميدي الذي يدور حول عائلتين واحدة فى الريف والأخرى بالقاهرة، من كتابة محمد عز الدين ومصطفى صقر وبتوقيع المخرج المتميز كريم الشناوي الذي أتعاون معه للمرة الأولى وسعيدة بتلك التجربة للغاية وأتمنى أن تلقى استحسانا كبيرا لدى الجماهير.

وكان قد كشف أبطال وصناع فيلم اللايت كوميدي السادة الأفاضل عن اللقطات الأولى من كواليس العمل بمشاركة النجم أشرف عبد الباقي.

ويأتي الفيلم من بطولة الفنان محمد ممدوح، والفنان طه دسوقي، هنادي مهنا، علي صبحي وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل لام شمسية

وكان آخر أعمال المخرج كريم الشناوي مسلسل “لام شمسية” الذي عرض في موسم رمضان الأخير وحقق نجاحا كبيرا، بعد ما ناقش قضية هامة للغاية، وهي الاعتداء الجنسي على الأطفال.

أبطال مسلسل لام شمسية

وشارك في بطولة المسلسل الفنان أحمد السعدني وأمينة خليل ويسرا اللوزي ومحمد شاهين وصفاء الطوخي وعلي قاسم ولجين عمران وثراء جبيل وآخرون، والعمل من تأليف مريم ناعوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.