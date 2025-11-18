تقرير المعمل الكيماوي: السائق المتهم بدهس شاب في القطامية ثبت تعاطيه الحشيش

18 حجم الخط

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة تقرير المعمل الكيماوي لعينة من دماء سائق ميكروباص متهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق، مما أسفر عن مصرعه بمنطقة القطامية.

وتبين من التقرير إيجابية العينات المأخوذة من المتهم كما تبين احتواؤها على نواتج مخدر الحشيش.



وفاة شخص متأثرًا بالإصابة في حادث دهس



تلقى قسم شرطة القطامية بلاغًا بوفاة شخص أثناء عبوره الطريق.

وكشفت التحريات أن المتوفى، مقيم بالجيزة، تعرض للدهس بسيارة ميكروباص مجهولة بقيادة سائق هارب، مما أدى لإصابته التي أودت بحياته.



وتمكن رجال الشرطة من تم تحديد وضبط السيارة المتسببة وقائدها، مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته اعترف بالواقعة وأقر بهروبه من مكان الحادث خوفًا من المساءلة القانونية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

