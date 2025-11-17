18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، أن وزير المعادن في الكونجو، لويس واتوم كابامبا وجميع أفراد الوفد المرافق له نجوا من حادث تحطم طائرة.

حادث تحطم طائرة بوزير في الكونجو

وتحطمت طائرة تقل وفد وزير المعادن في الكونجو يوم الاثنين في مطار كولويزي، بعد أقل من 24 ساعة من كارثة انهيار جسر في منجم للتعدين.

وزير المعادن الكونجولي ينجو من حادث تحطم طائرة

وخرجت الطائرة القادمة من كينشاسا عن المدرج قبل أن تشتعل فيها النيران، مما أثار قلقًا بالغا بين الحاضرين.

وأوضح رئيس الاتصالات لوزير المعادن: "نحن وفد مكون من حوالي 20 شخصا يرافقون وزير المعادن، وصلنا من كينشاسا. الطائرة التي نقلتنا أخطأت الهبوط واشتعلت فيها النيران".

وأضاف: "خرجنا جميعا قبل أن تنتشر النيران في جميع أنحاء الطائرة". وقد سافر الوزير واتوم كابامبا إلى كولويزي للمتابعة الميدانية لحادث المناجم المميت الذي أودى بحياة 49 شخصا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.