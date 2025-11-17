الإثنين 17 نوفمبر 2025
خارج الحدود

وزير المعادن الكونجولي ينجو من حادث تحطم طائرة

حادث تحطم طائرة في
حادث تحطم طائرة في الكونغو، فيتو
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، أن وزير المعادن في الكونجو، لويس واتوم كابامبا وجميع أفراد الوفد المرافق له نجوا من حادث تحطم طائرة.

 

حادث تحطم طائرة بوزير في الكونجو 

وتحطمت طائرة تقل وفد وزير المعادن في الكونجو  يوم الاثنين في مطار كولويزي، بعد أقل من 24 ساعة من كارثة انهيار جسر في منجم للتعدين.

 

وزير المعادن الكونجولي ينجو من حادث تحطم طائرة

وخرجت الطائرة القادمة من كينشاسا عن المدرج قبل أن تشتعل فيها النيران، مما أثار قلقًا بالغا بين الحاضرين.

وأوضح رئيس الاتصالات لوزير المعادن: "نحن وفد مكون من حوالي 20 شخصا يرافقون وزير المعادن، وصلنا من كينشاسا. الطائرة التي نقلتنا أخطأت الهبوط واشتعلت فيها النيران".

وأضاف: "خرجنا جميعا قبل أن تنتشر النيران في جميع أنحاء الطائرة". وقد سافر الوزير واتوم كابامبا إلى كولويزي للمتابعة الميدانية لحادث المناجم المميت الذي أودى بحياة 49 شخصا.

حادث تحطم طائرة الكونجو وزير المعادن الكونجولي

