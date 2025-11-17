الإثنين 17 نوفمبر 2025
حبس سائق ميكروباص متهم بدهس شاب في القطامية

 أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس سائق ميكروباص بتهمة دهس شاب أثناء عبوره الطريق، مما أسفر عن مصرعه بمنطقة القطامية 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.


اصطدام بشخص ووفاته متأثرًا بالإصابة

 تلقى قسم شرطة القطامية بلاغًا بوفاة شخص أثناء عبوره الطريق.

وكشفت التحريات أن المتوفى، مقيم بالجيزة، تعرض للاصطدام بسيارة ميكروباص مجهولة بقيادة سائق هارب، مما أدى لإصابته التي أودت بحياته.
 

وتمكن رجال الشرطة من تم تحديد وضبط السيارة المتسببة وقائدها، مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته اعترف بالواقعة وأقر بهروبه من مكان الحادث خوفًا من المسائلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائق.

