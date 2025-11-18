الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
اقتصاد

التصديري للتغليف يعلن مشاركة 23 شركة في معرض بالسعودية

المعرض الدولي الثاني
المعرض الدولي الثاني لصناعات الورق والكرتون
أعلن  المجلس التصديري لصناعات الطباعة والتغليف والورق عن افتتاح المعرض الدولي الثاني لصناعات الورق والكرتون والورق الصحي والصناعات التحويلية والطباعة والتغليف والبلاستيك، والذي انطلقت فعالياته اليوم بمدينة جدة، وتستمر خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2025، بمشاركة واسعة من الشركات الإقليمية والدولية.

وكشفت الدكتورة سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن السعودية تأتي في المرتبة الثانية من حيث استقبال منتجات القطاع لتسجل الصادرات لها 45 مليون دولار في أول 9 أشهر من 2025، مما يجعلها أحد أهم الأسواق التصديرية للقطاع.

 

وأضافت أن تنظيم هذه المشاركة يأتي في إطار خطة المجلس لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، ورفع قدرتها التنافسية، وتوفير منصات فاعلة لخلق شراكات جديدة وزيادة حجم الصادرات.


وأشارت إلى أن المعرض فرصة مهمة لاستعراض أحدث التطورات في الصناعات الورقية وصناعات التعبئة والتغليف، بما يعزز حضور الصناعة المصرية في سلاسل التوريد الإقليمية.

وأكدت الدكتورة سارة إبراهيم على استمرار جهوده في دعم الشركات المصرية وتنمية صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق، اتساقًا مع توجهات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات وتعزيز دور الصناعات الوطنية في الأسواق الدولية، مشيرة إلي أن تنسيق هذه المشاركة جاء بالتعاون مع شركة Nile Trade fairs للمعارض والمؤتمرات الدولية.


وشهد حفل الافتتاح حضور كل من: السفير أحمد عبد المجيد، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في جدة، المستشار محمد علي سكرتير أول تجاري، وسعد بن مسحل العتيبي، عضو مجلس إدارة غرفة جدة وفتحي هاشم، المستشار التجاري بسفارة تايلاند، والدكتورة سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، والمهندس عاطف عبد الرحمن، المدير التنفيذي لغرفة صناعات الطباعة والتغليف.

ويشارك في المعرض 23 شركة مصرية متخصصة في قطاعات الورق والكرتون وصناعات الطباعة والتغليف والمواد الخام والمنتجات النهائية، وذلك بهدف عرض قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، وتعزيز فرص التعاون التجاري مع المملكة العربية السعودية والأسواق الإقليمية.

