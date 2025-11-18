الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الهلال الأحمر يدفع بقافلة «زاد العزة» الـ 75 محملة باحتياجات الشتاء

الهلال الاحمر المصري،
الهلال الاحمر المصري، فيتو
أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ 75، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

وفي إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الإغاثي لأهالي غزة، حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 75، احتياجات الشتاء الأساسية لتخفيف معاناة الأهالي، والتي شملت 54 ألف بطانية، ونحو 36 ألف قطعة من الملابس الشتوية، وأكثر من 190 مرتبة، إضافة إلى نحو 7230 خيمة لإيواء المتضررين.

كما تضمنت القافلة نحو 9900 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، منها: أكثر من 6100 طن سلال غذائية ودقيق، وما يزيد عن 2600 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، وأكثر من 1100 طن مواد بترولية.

يذكر أن قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود  35 ألف متطوع بالجمعية.

