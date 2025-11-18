موعد مباراة المغرب ومالي في دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

مونديال الناشئين، يلتقي منتخب المغرب نظيره منتخب مالي اليوم الثلاثاء، في إطار دور الـ16 من كأس العالم للناشئين 2025 المقامة في دولة قطر، على ملاعب أكاديمية أسباير 7.

منتخب المغرب تحت 17 عامًا تأهل لدور لـ16 على حساب أمريكا، بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

موعد مباراة المغرب ومالي

تقام مباراة المغرب ضد مالي اليوم في كأس العالم تحت 17 عامًا اليوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر 2025، في تمام الساعة 05:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 04:45 مساءً بتوقيت المغرب، 06:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب أمام مالي



سيتم نقل المباراة بين منتخبي المغرب ومالي، عبر قناة "بي إن سبورتس المفتوحة HD"، وقناة الكأس 2.

ويسعى منتخب المغرب لمواصلة مشواره في البطولة وبلوغ الدور ربع النهائي بعد العروض القوية التي قدمها في دور المجموعات، كما يرغب منتخب مالي في مواصلة نتائجه الإيجابية واستكمال مسيرته في المونديال.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين



إيطاليا ضد أوزبكستان - 2.30 مساء

أوغندا ضد بوركينا فاسو - 2.30 مساء

المكسيك ضد البرتغال - 3 مساء

البرازيل ضد فرنسا 3.30 مساء

سويسرا ضد ايرلندا - 4:45 مساءً

اليابان ضد كوريا الشمالية - 5:15 مساءً

المغرب ضد مالي - 5.45 مساء

إنجلترا ضد النمسا - 5.45 مساء

وشهدت بطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما بعد انتهاء دور الـ 32 إحراز 287 هدفا بواقع 250 هدفا بدور المجموعات و37 هدفا بدور الـ32.



عدد أهداف مونديال الناشئين في دور المجموعات



أقيمت 72 مباراة بواقع 24 مباراة في الجولة الواحدة وشهدت المباريات إحراز 250 هدفا.



وشهدت الجولة الأولى من مونديال الناشئين سيطرة التعادل على 3 مباريات تعادل، وانتهاء 21 مباراة بالفوز وإحراز 86 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية 8 مباريات بالتعادل و16 مباراة بالفوز وعدد 71 هدفا.

وجاءت الجولة الثالثة لتتخطي حصيلة أهداف كل من الجولتين الأولى والثانية بواقع 93 هدفا، وانتهت 3 مباريات بالتعادل و21 مباراة بالفوز.



عدد أهداف كأس العالم للناشئين بدور ال32



شهدت 16 مباراة بدور الـ 32 من كأس العالم للناشئين إحراز عدد 37 هدفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.