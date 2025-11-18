تشكيل الإمارات المتوقع ضد العراق في ملحق كأس العالم 2026

18 حجم الخط

يحل الإمارات ضيفا على نظيره منتخب العراق اليوم الثلاثاء في ملعب مدينة البصرة الرياضية بالعراق، في إياب المرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى الملحق العالمي لكأس العالم.

ومن المتوقع أن يخوض كوزمين أولاريو، مدرب منتخب الإمارات، مباراة العراق بتشكيلة تضم كلا من:

تشكيل الإمارات المتوقع ضد العراق

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: روبين فيليب – علاء الدين زهير – لوكاس بيمنتا – ماركوس ميلوني.

خط الوسط الدفاعي: عبد الله رمضان – يحيى نادر.

خط الوسط الهجومي: يحيى الغساني – كايو كانيدو – نيكولاس خيمينيز.

خط الهجوم: لوان بيريرا.

موعد مباراة العراق والإمارات

تقام مباراة العراق والإمارات اليوم في إياب ملحق تصفيات كأس العالم 2026، اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية والعراق، 8 بتوقيت الإمارات.

وكان منتخبا العراق والإمارات التقى، يوم الخميس الماضي، في الإمارات، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، في مباراة الذهاب، للملحق الآسيوي.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من تلك المواجهة المصيرية، إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم الذي يتكون من 6 منتخبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.