الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل الإمارات المتوقع ضد العراق في ملحق كأس العالم 2026

الإمارات، فيتو
الإمارات، فيتو
18 حجم الخط

يحل الإمارات ضيفا على نظيره منتخب العراق اليوم الثلاثاء في ملعب مدينة البصرة الرياضية بالعراق، في إياب المرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى الملحق العالمي لكأس العالم.

ومن المتوقع أن يخوض كوزمين أولاريو، مدرب منتخب الإمارات، مباراة العراق بتشكيلة تضم كلا من: 

تشكيل الإمارات المتوقع ضد العراق 

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: روبين فيليب – علاء الدين زهير – لوكاس بيمنتا – ماركوس ميلوني.

خط الوسط الدفاعي: عبد الله رمضان – يحيى نادر.

خط الوسط الهجومي: يحيى الغساني – كايو كانيدو – نيكولاس خيمينيز.

خط الهجوم: لوان بيريرا.

 

موعد مباراة العراق والإمارات 

تقام مباراة العراق والإمارات اليوم في إياب ملحق تصفيات كأس العالم 2026، اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية والعراق، 8 بتوقيت الإمارات.

وكان منتخبا العراق والإمارات التقى، يوم الخميس الماضي، في الإمارات، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، في مباراة الذهاب، للملحق الآسيوي.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من تلك المواجهة المصيرية، إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم الذي يتكون من 6 منتخبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإمارات العراق منتخب العراق لوان بيريرا العراق والإمارات مباراة العراق والإمارات

مواد متعلقة

موعد مباراة الحسم بين العراق والإمارات في ملحق آسيا المؤهل للمونديال

الكشف عن طاقم حكام مباراة إياب الملحق الآسيوي بين العراق والإمارات

الأكثر قراءة

شملت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام تركيا في تصفيات كأس العالم 2026

موعد مباراة المغرب ومالي في دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

بداية الحنين إلى الصيف، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

طريقة عمل مكرونة دايت، وصفة مشبعة ولذيذة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أكبرها في البسلة وانخفاض الكوسة والبطاطس

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري 40 جنيها والبلطي 3 وارتفاع المكرونة والبربون

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

خدمات

المزيد

طرق وخطوات حجز تذاكر القطارات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بمستهل تعاملات الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يحذر من المغالاة في متطلبات الزواج ويوضح الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسرة

دعاء الصباح لدفع الكسل والعجز وإزالة الاكتئاب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية