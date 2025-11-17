تامر حسني يتصدر محركات البحث بعد خضوعه لجراحة دقيقة بألمانيا

18 حجم الخط

تصدر اسم الفنان تامر حسني محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد تردد بعض الأنباء حول خضوعه لجراحة دقيقة بألمانيا.

ولم يكشف تامر حسني تفاصيل تلك الجراحة، كما أنه لم يوضح حالته الصحية بعد، خاصة أن ما تردد من أخبار أحدث حالة من الجدل بين جمهوره.

من جانب آخر كان قد أحيا النجمان أحمد سعد وتامر حسني، حفلًا مميزًا في ألمانيا، ورفع الحفل شعار كامل العدد.



وتألق تامر حسني بعدد كبير من أغانيه الشهيرة ومن أبرزها: معلمين وحبك لو غلطة، وعدد آخر من الأغاني، ويأتي ذاك الحفل بعد نجاحه في باريس.

وفاجأ تامر الجمهور بصعود أحمد سعد على المسرح، ليقدم الثنائي ديو “حلو المكان” وسط تفاعل كبير من الحضور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.