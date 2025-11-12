تامر حسني يوجه رسالة لـ مي عز الدين بعد زواجها

18 حجم الخط

وجه الفنان تامر حسني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" رسالة تهنئة للفنانة مي عز الدين بعد إعلان زواجها.

تامر حسني يهنئ مي عز الدين

وكتب تامر حسني عبر خاصية الاستوري: "مليون مبروك لأختي وصديقة مشوار النجاح النجمة الجميلة مي عز الدين وأخويا وحبيبي كابتن أحمد تيمور، ربنا يسعدكم يارب مليون مليون مبروك".

زواج مي عز الدين وأحمد تيمور

وأعلنت مساء أمس الثلاثاء الفنانة مي عز الدين مفاجأة لجمهورها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي بخبر زواجها من البلوجر أحمد تيمور.

وكتبت مي عز الدين: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.