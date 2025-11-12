الأربعاء 12 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

تامر حسني يوجه رسالة لـ مي عز الدين بعد زواجها

أحمد تيمور ومي عز
أحمد تيمور ومي عز الدين
وجه الفنان تامر حسني عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" رسالة تهنئة للفنانة مي عز الدين بعد إعلان زواجها.

تامر حسني يهنئ مي عز الدين 

وكتب تامر حسني عبر خاصية الاستوري: "مليون مبروك لأختي وصديقة مشوار النجاح النجمة الجميلة مي عز الدين وأخويا وحبيبي كابتن أحمد تيمور، ربنا يسعدكم يارب مليون مليون مبروك".

زواج مي عز الدين وأحمد تيمور  

وأعلنت مساء أمس الثلاثاء الفنانة مي عز الدين مفاجأة لجمهورها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي بخبر زواجها من البلوجر أحمد تيمور.

وكتبت مي عز الدين: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير.

