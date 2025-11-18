إعفاء مدير الشؤون الإدارية بمستشفى برج العرب بالإسكندرية من منصبه وإحالته للتحقيق

18 حجم الخط

ترأس الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اللجنة المركزية الموسعة خلال المرور الميداني على مستشفى "برج العرب المركزي" يرافقه الدكتور أحمد بحلاق وكيل المديرية ووفد من مديري الإدارات بالمديرية وكان في استقبالهم الدكتور محمد عبد الفتاح مدير إدارة برج العرب الطبية والدكتور وليد مختار مدير المستشفى.

وخلال الزيارة، تفقد “بدران” أقسام الطوارئ، والرعاية المركزة، وحديثي الولادة، والأشعة، والغسيل الكلوي، والقسم الداخلي، والعيادات الخارجية، والصيدلية، حيث تابع سير العمل ومعدلات تقديم الخدمة للمواطنين.

وقد رصدت لجنة المرور، وجود بعض الأماكن بالمستشفى غير مطابقة لمعايير النظافة المطلوبة، وتم التشديد على مراجعة أداء شركة النظافة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تقصير، مع التأكيد على أن جودة بيئة العمل جزء أساسي من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض مع ضرورة تذليل المعوقات التي قد تعرقل سير العمل، ووضع خطة تحسين لتقليل فترات الانتظار داخل أقسام المستشفى.

وخلال متابعة العمل الفني بالأقسام،تم مراجعة بعضًا من الملفات الطبية والإجراءات العلاجية المتخذة، ومدى الالتزام بالتسجيل الطبي الدقيق، وتم التوجيه بالتدريب الدوري للفرق الطبية على بروتوكولات العلاج المحدثة مع الالتزام الصارم بمعايير مكافحة العدوى لضمان جودة الخدمة الطبية المُقدمه للمرضى وضمان أمان وسلامة المرضى والعاملين على حدٍ سواء. مع التأكيد على تفعيل دور خدمة المواطنين داخل المستشفى لاستقبال الشكاوى والملاحظات وسرعة التعامل معها بما يضمن تحسين مستوى الخدمة.

وفي ختام الزيارة عقد “بدران” اجتماع موسع مع ادارة المستشفى والمنطقة الطبية ومديري الادارات المركزية بالمديرية لبحث التحديات التي تم رصدها خلال المرور على المستشفى والتي كان في مقدمتها عدم الالتزام الإداري حيث تلاحظ تغيب عدد من العاملين عن مواقع عملهم،

وخلال الاجتماع وجه بفتح تحقيق مع مدير الشئون المالية والادارية بالمستشفى وإعفائه من مهام منصبه ونقله خارج المستشفى لحين انتهاء التحقيقات، كما وجه بسرعة حل مشكلة نقص بعض الأدوية والمستلزمات الطبية وعودة التوريد بشكل عاجل.



و في ختام الزيارة تم التوجيه بإعداد خطة زمنية واضحة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية وتوصيات المرور، مع عقد اجتماع عاجل بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لبحث خطة تطوير ورفع كفاءة المستشفى بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.

