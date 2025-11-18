اعترافات عاطل اعتدى على مسنة لسرقة مصوغاتها: الذهب طلع صيني

18 حجم الخط

تمكنت قوات أمن الجيزة من ضبط مسجل خطر تخصص سرقات، اقتحم شقة سيدة مسنة واعتدى عليها بالضرب وسرق غوايشها بمنطقة ميت عقبة بدائرة قسم شرطة العجوزة.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وأشار إلى أنه اكتشف أن الذهب الذي قام بسرقة ذهب صيني وذلك عندما توجه لبيعه بأحد محال الصاغة.

وتحرر المحضر اللازم وجار إحالته للنيابة العامة.

وأكدت التحريات أن المسروقات، ذهب صيني قيمته حوالي 80 جنيهًا.



وكان قد تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء هاني شعراوي، يفيد فيه بوجود حالة تعدي على سيدة داخل شقة بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وعلى الفور، أمر رئيس قطاع الشمال العميد محمد ربيع، رئيس مباحث العجوزة المقدم أحمد عصام، والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.



وبعمل التحريات تبين ان مسجل خطر، اقتحم شقة سيدة مسنة، عمرها 84 سنة بمنطقة ميت عقبة، وذلك عقب ان دق عليها الباب وفور فتحها الباب اعتدى عليها بالضرب وسرق 3 غوايش من يدها وفر هاربًا.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

