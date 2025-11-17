إزالة دور رابع علوي وفك شدة خشبية بدون ترخيص خلال حملة تعديات بدمنهور

18 حجم الخط

كلف محمد مسعود بهنسى – رئيس مركز ومدينة دمنهور، أشرف خليل – نائب رئيس المدينة، ومحمد أبو قمرة – رئيس قسم الإزالات، بتنفيذ حملة لإزالة أعمال البناء المخالف بدون ترخيص بالمباني بدمنهور، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة چاكلين عازر – محافظ البحيرة، بشأن التصدي الحازم لأعمال البناء المخالف داخل نطاق مركز ومدينة دمنهور.

إزالة دور رابع علوي بشارع الهلال القديم

ونجحت الحملة في تنفيذ إزالة دور رابع علوي بشارع الهلال القديم، بمساحة 50 م²، عبارة عن أعمدة خرسانية وأسوار بالطوب الأحمر والأسمنت، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

كما تمكنت الحملة من فك شدة خشبية بدون ترخيص بأرض الحوفي بالكامل في الدور الخامس علوي على مساحة 120 م²، وذلك لوجودها بدون ترخيص قانوني.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

اكد رئيس مدينة دمنهور، أن الوحدة المحلية مستمرة في حملات الإزالة لضبط أي مخالفات بنائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بهدف الحفاظ على الانضباط العمراني في المدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.