البيت الأبيض: ترامب لم يحسم قرار الهجوم البري على فنزويلا

ذكر مسؤول في البيت الأبيض، لشبكة "سي إن إن"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ بعد أي قرار بعد بشأن شنّ هجوم بري على فنزويلا، في ظل استمرار التوتر السياسي مع حكومة نيكولاس مادورو.

رهان على الضغط دون اللجوء للقوة

وأوضح المسؤول أن ترامب يأمل في أن يكون حشد القوات الأمريكية في المنطقة كافيًا لدفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى التنحي، دون الحاجة إلى عمل عسكري مباشر.

تصاعد الضغوط الدولية بشأن فنزويلا

يأتي هذا الموقف في ظل تزايد النقاشات داخل الإدارة الأمريكية حول الخيارات المتاحة للتعامل مع الوضع في فنزويلا، خاصة بعد فشل الضغوط الدبلوماسية في إحداث تغيير ملموس حتى الآن.

مراقبة حذرة للتطورات

وأكد المسؤول أن البيت الأبيض يتابع التطورات الميدانية والسياسية بدقة، مع ترك جميع الخيارات مفتوحة، فيما تواصل واشنطن تنسيق مواقفها مع حلفائها في المنطقة.

