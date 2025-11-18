بعد بيان الرئيس، أستاذ قانون دستوري يكشف الفرق بين التظلمات والطعون الانتخابية

18 حجم الخط

استعرض الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الفرق بين الطعون والتظلمات في العملية الانتخابية.

وقال فوزي في تصريح خاص، إن كلمة الطعون تُطلق على الطعون القضائية، وفي ما يتعلق بالانتخابات هي تلك التي تكون أمام المحكمة الإدارية العليا في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات الدستورية، وأيضًا تكون أمام محكمة القضاء الإداري في ما يتعلق بالانتخابات المحلية.



وأضاف، أما كلمة التظلمات فهي التظلمات الإدارية التي تكون أمام الجهات الإدارية المختلفة، مثل تظلم أمام الهيئة الوطنية أو أمام اللجنة العامة وهكذا.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحول حالات استخدام المرشح للتظلم والطعن، أوضح أستاذ القانون الدستوري، أن الطعن يكون أمام المحكمة الإدارية العليا ضد قرار صدر أو لم يصدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، مثل قرار إعلان النتيجة على سبيل المثال أو قوائم الترشح.





وتابع، إنما التظلمات تكون عن ذات الموضوعات ولكن تقدم أمام اللجان مثل اللجنة العامة، حيث يتم التقدم بتظلم من إعلان النتيجة الفرعية وهكذا، موضحا، وتكون التظلمات إما إلى الجهة التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية لتلك الجهة التي أصدرت القرار.





بيان رئيس الجمهورية

وأشار فوزى، إلي أن ما يثار حاليا حول تقدم بعض المرشحين بطعون انتخابية بعد بيان رئيس الجمهورية بشأن الانتخابات، هو كلام غير دقيق، لأنها تعد تظلمات حتى الآن في ظل عدم وجود قرارات من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن النتيجة، متابعا، بعد إعلان النتيجة اليوم الثلاثاء، سيكون من حق المرشحين التقدم بطعون علي قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا وفي المواعيد القصيرة اللي حددها القانون وسبق وأعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في الجدول الزمني للانتخابات.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.