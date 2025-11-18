الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بعد بيان الرئيس، أستاذ قانون دستوري يكشف الفرق بين التظلمات والطعون الانتخابية

الدكتور صلاح الدين
الدكتور صلاح الدين فوزي، فيتو
18 حجم الخط

استعرض الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الفرق بين الطعون والتظلمات في العملية الانتخابية.

وقال فوزي في تصريح خاص، إن كلمة الطعون تُطلق على الطعون القضائية، وفي ما يتعلق بالانتخابات هي تلك التي تكون أمام المحكمة الإدارية العليا في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات الدستورية، وأيضًا تكون أمام محكمة القضاء الإداري في ما يتعلق بالانتخابات المحلية. 


وأضاف، أما كلمة التظلمات فهي التظلمات الإدارية التي تكون أمام الجهات الإدارية المختلفة، مثل تظلم أمام الهيئة الوطنية أو أمام اللجنة العامة وهكذا.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحول حالات استخدام المرشح للتظلم والطعن، أوضح أستاذ القانون الدستوري، أن الطعن يكون أمام المحكمة الإدارية العليا ضد قرار صدر أو لم يصدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، مثل قرار إعلان النتيجة على سبيل المثال أو قوائم الترشح.
 


وتابع، إنما التظلمات تكون عن ذات الموضوعات ولكن تقدم أمام اللجان مثل اللجنة العامة، حيث يتم التقدم بتظلم من إعلان النتيجة الفرعية وهكذا، موضحا، وتكون التظلمات إما إلى الجهة التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية لتلك الجهة التي أصدرت القرار.

 

بيان رئيس الجمهورية

وأشار فوزى، إلي أن ما يثار حاليا حول تقدم بعض المرشحين بطعون انتخابية بعد بيان رئيس الجمهورية بشأن الانتخابات، هو كلام غير دقيق، لأنها تعد تظلمات حتى الآن في ظل عدم وجود قرارات من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن النتيجة،  متابعا، بعد إعلان النتيجة اليوم الثلاثاء، سيكون من حق المرشحين التقدم بطعون علي قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا وفي المواعيد القصيرة اللي حددها القانون وسبق وأعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في الجدول الزمني للانتخابات.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الانتخابات الرئاسية استاذ القانون الدستوري الجدول الزمني للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

انتخابات النواب، 2.4 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في 501 مركز انتخابي بكفر الشيخ

مستقبل وطن يشيد بتوجيهات الرئيس بشأن انتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

بولندا تفوز على مالطا 3-2 وتصعد لملحق كأس العالم

ألمانيا تتقدم 4-0 على سلوفاكيا في الشوط الأول وتقترب من كأس العالم

حالة الطقس غدا الثلاثاء، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

وزير العدل يستقبل نظيره السوداني لبحث سبل التعاون القضائي المشترك

مصرع شخصين بحادث تصادم بمنطقة القبارى فى الاسكندرية

جنوب إفريقيا تحذر من محاولة "تطهير" الفلسطينيين من غزة

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة على هذه الطرق

بعد بيان الرئيس، أستاذ قانون دستوري يكشف الفرق بين التظلمات والطعون الانتخابية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الدخان في المنام وعلاقتها بمواجهة مشكلات كبيرة

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يضاعف الله لهم الأجر والثواب

المزيد
الجريدة الرسمية