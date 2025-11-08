السبت 08 نوفمبر 2025
أعلى نسبة حضور جماهيري لمطرب عربي، تامر حسني يشعل حفل مسرح "دوم دو" في باريس (فيديو)

تامر حسني، فيتو
أشعل النجم تامر حسني حفله على مسرح “دوم دو”، في باريس وسط حضور جماهيري غير مسبوق من أبناء الجاليات العربية المقيمة في أوروبا.

وتسبب حفل نجم الجيل في إغلاق عدد من الطريق بمحيط المسرح، بعد تجمهر الآلاف من محبي تامر حسني أمام المسرح منذ الساعات الأولى من الحفل.

حفل تامر حسني في باريس 

وفاجأ تامر حسني الجمهور، بمشاركة ابنته تاليا علي المسرح، وسط تصفيق حار من الجمهور فور صعودها.

وقال نجم الجيل:" تاليا قالت لي واحنا جايين عايزة أشوف شعبيتك".  

وقدم تامر حسني خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، من بينها "يا بنت الإيه، حلو المكان، عيش بشوقك، كل مرة، وسط أجواء من الفرح والغناء الجماعي التي حولت المسرح إلى كرنفال عربي على أرض باريس.

ووفقا لما رصدته وسائل إعلام عربية، فإن الحفل حقق أعلى نسبة حضور جماهيري لمطرب عربي في فرنسا منذ سنوات، ليؤكد تامر حسني مكانته كأحد أبرز النجوم العرب القادرين على جذب جماهير ضخمة من مختلف الدول الأوروبية.

وعبر نجم الجيل عن سعادته البالغة بحفاوة الاستقبال، موجهًا شكره إلى الجمهور العربي في فرنسا وكل من سافر من دول أوروبية أخرى لحضور الحفل، مؤكدا أن هذا الحب المتبادل بينه وبين جمهوره هو الدافع الأكبر وراء استمرار نجاحاته.

وكان أحيا النجم تامر حسني  الخميس  الماضي  حفلًا غنائيًّا مميزًا وسط حضور جماهيري كبير.

