الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الزراعة: زيادة سعر أردب القمح 150 جنيها عن العام الماضي

القمح، فيتو
القمح، فيتو
 أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة، أن السعر الاسترشادي أردب القمح للموسم الجديد 2026 ارتفع بمقدار 150 جنيهًا مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 2350 جنيهًا، بهدف تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأوضح وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك تعليمات واضحة لكل المزارعين، وتم تعميم منشور على الجمعيات الزراعية بالأسعار المعلنة للأسمدة.

وكشف وزير الزراعة، عن وجود بعض الشركات المتعاقدة مع المزارعين والتي تخلفت عن أخذ محصول الطماطم، مما تسبب في خسائر كبيرة، مؤكدًا أن هذه الفترة معروفة بالتحديات المرتبطة بجمع المحاصيل.

ونوه وزير الزراعة، بأن زراعة البنجر تم تخفيضها هذا العام بسبب زيادة مساحة الأراضي المزروعة والمحصول الكبير العام الماضي، مع الاستمرار في تنظيم ومتابعة عمليات الزراعة بما يضمن استقرار الإنتاج الزراعي.

علاء فاروق وزير الزراعة اردب القمح الاكتفاء الذاتي من القمح الجمعيات الزراعيه زراعة البنجر

الجريدة الرسمية