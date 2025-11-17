وزير الزراعة: زيادة سعر أردب القمح 150 جنيها عن العام الماضي

18 حجم الخط

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة، أن السعر الاسترشادي أردب القمح للموسم الجديد 2026 ارتفع بمقدار 150 جنيهًا مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 2350 جنيهًا، بهدف تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأوضح وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك تعليمات واضحة لكل المزارعين، وتم تعميم منشور على الجمعيات الزراعية بالأسعار المعلنة للأسمدة.

وكشف وزير الزراعة، عن وجود بعض الشركات المتعاقدة مع المزارعين والتي تخلفت عن أخذ محصول الطماطم، مما تسبب في خسائر كبيرة، مؤكدًا أن هذه الفترة معروفة بالتحديات المرتبطة بجمع المحاصيل.

ونوه وزير الزراعة، بأن زراعة البنجر تم تخفيضها هذا العام بسبب زيادة مساحة الأراضي المزروعة والمحصول الكبير العام الماضي، مع الاستمرار في تنظيم ومتابعة عمليات الزراعة بما يضمن استقرار الإنتاج الزراعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.