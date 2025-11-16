القمح والزيوت يتصدران الواردات الغذائية إلى مصر خلال أسبوع وروسيا أكبر الموردين

18 حجم الخط

كشف تقرير لهيئة سلامة الغذاء، عن عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ عدد الرسائل قرابة 4150 غذائية بكمية تقدر بـ 175 ألف طن، صادرة عن 1420 شركة مصدرة.

وأكد التقرير أن تلك الرسائل شملت ما يقرب من 850 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، ثمارًا وفواكه، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.



وتفصيلًا، تصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 12 ألف طن، تلاها كل من البصل والفاصوليا بأنواعها بكمية بلغت 7 آلاف طن لكل منهما، ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 40 صنفًا بإجمالي 40 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 12 ألف طن، تليها الرمان بنحو 6 آلاف طن، ثم المانجو بكمية بلغت 5 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 30 صنفًا بكمية بلغت 35 ألف طن.



وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت السعودية، إسبانيا، إيطاليا والسودان ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 185 دولة مستوردة خلال الأسبوع.



وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 725 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 676 رسالة، ثم ميناء القاهرة الجوي بإجمالي 585 رسالة.



وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1040 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1915 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 320 ألف طن، مستوردة من قِبل 885 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة وفول الصويا، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من فرنسا، أمريكا وإندونيسيا من بين إجمالي 84 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 620 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــ 375 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ 255 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1185 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 509 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 85 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 118 مستورد خلال نفس الفترة.

