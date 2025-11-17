الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مقتل 3 عناصر إجرامية في مواجهة مسلحة مع الشرطة بالغربية

تصفية 3 عناصر إجرامية
تصفية 3 عناصر إجرامية في مواجهة مسلحة مع الشرطة بكفر الزيات
18 حجم الخط

شهدت قرية كفور بلشاى التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم مواجهة مسلحة انتهت بمقتل 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال مداهمة أمنية استهدفت بؤرة لتجارة المواد المخدرة داخل مجرى نهر النيل فرع رشيد.

مؤتمر جماهيري في الغربية لدعم مرشحي القائمة الوطنية عن وسط الدلتا (فيديو)

القائمة الوطنية من أجل مصر تنظم مؤتمرا جماهيريا بالمنطقة اللوجستية في طنطا اليوم

وجاءت العملية بعد تحريات موسعة لقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث كفر الزيات وإدارة مكافحة المخدرات بـ وسط الدلتا والتي أكدت اتخاذ المتهمين المنطقة النيلية وكرا لممارسة نشاطهم غير المشروع.

وفور محاولة ضبطهم بادر أفراد التشكيل بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات التي تعاملت معهم وفقا للقانون مما أسفر عن مصرعهم وهم “ف.ر” و“ع” و“ا.ل” وتم نقل الجثامين إلى المشرحة بينما باشرت النيابة العامة التحقيق.

وقررت ندب الطب الشرعي واستكمال الإجراءات القانونية وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط العناصر الخطرة وتجفيف منابع الجريمة في محافظة الغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

مؤتمر جماهيري في الغربية لدعم مرشحي القائمة الوطنية عن وسط الدلتا (فيديو)

القائمة الوطنية من أجل مصر تنظم مؤتمرا جماهيريا بالمنطقة اللوجستية في طنطا اليوم

انقلاب سيارة نقل "خلط خرسانة" على طريق طنطا (فيديو)

التضامن تسلم جامعة طنطا طابعة "برايل" وتدعم مشروعات الطالب المنتج

الأكثر قراءة

مصرع شخصين بحادث تصادم بمنطقة القبارى فى الاسكندرية

وزير العدل يستقبل نظيره السوداني لبحث سبل التعاون القضائي المشترك

جنوب إفريقيا تحذر من محاولة "تطهير" الفلسطينيين من غزة

موعد مباراة البرازيل ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

المشاط: الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التكنولوجيا لتعزيز دوره في زيادة الإنتاجية والتصدير

الصحة توجه عدة نصائح لمواجهة أمراض الشتاء (فيديو)

محكمة إماراتية تدير ودية منتخب مصر وكاب فيردي

مواصفات MG G50 Plus الجديدة في السوق المصري

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يضاعف الله لهم الأجر والثواب

هاني تمّام يوجه نصيحة للناخبين: من يبيع صوته خائن للأمانة (فيديو)

من السنة النبوية، أذكار وأدعية يقولها المسلم عند الشعور بالأرق

المزيد
الجريدة الرسمية