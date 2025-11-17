مقتل 3 عناصر إجرامية في مواجهة مسلحة مع الشرطة بالغربية

18 حجم الخط

شهدت قرية كفور بلشاى التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم مواجهة مسلحة انتهت بمقتل 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال مداهمة أمنية استهدفت بؤرة لتجارة المواد المخدرة داخل مجرى نهر النيل فرع رشيد.

وجاءت العملية بعد تحريات موسعة لقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث كفر الزيات وإدارة مكافحة المخدرات بـ وسط الدلتا والتي أكدت اتخاذ المتهمين المنطقة النيلية وكرا لممارسة نشاطهم غير المشروع.

وفور محاولة ضبطهم بادر أفراد التشكيل بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات التي تعاملت معهم وفقا للقانون مما أسفر عن مصرعهم وهم “ف.ر” و“ع” و“ا.ل” وتم نقل الجثامين إلى المشرحة بينما باشرت النيابة العامة التحقيق.

وقررت ندب الطب الشرعي واستكمال الإجراءات القانونية وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط العناصر الخطرة وتجفيف منابع الجريمة في محافظة الغربية.

