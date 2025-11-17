جنوب إفريقيا تحذر من محاولة "تطهير" الفلسطينيين من غزة

18 حجم الخط

حذرت دولة جنوب إفريقيا، يوم الاثنين، من محاولة تطهير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وتحقق جنوب إفريقيا في رحلة جوية أقلت فلسطينيين إلى جوهانسبورغ الأسبوع الماضي، ووصفتها بأنها مشبوهة وجزء من جهد أوسع نطاقا "لتطهير" غزة والضفة الغربية منهم.

وقال وزير الخارجية رونالد لامولا للصحفيين في جوهانسبورج يوم الاثنين، "يبدو أن الأمر يمثل أجندة أوسع نطاقا لإخراج الفلسطينيين من فلسطين إلى أجزاء مختلفة من العالم"، دون ذكر إسرائيل بالاسم.

وهبطت طائرة مستأجرة من نيروبي في 13 نوفمبر وتم السماح لـ 153 راكبا على متنها بدخول جنوب إفريقيا، على الرغم من أن 23 شخصا استقلوا رحلات جوية أخرى بعد ذلك، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية.

وقال لامولا "إنها مسألة قيد التحقيق، ونحن لا نريد أي رحلات جوية أخرى تصل إلينا لأن هذه أجندة واضحة لتطهير غزة والضفة الغربية من الفلسطينيين".

وقالت السفارة الإسرائيلية في جنوب إفريقيا إن ما يقرب من 250 من سكان غزة المحتاجين إلى العلاج الطبي ومقدمي الرعاية، فضلا عن بعض حاملي الجنسية المزدوجة، غادروا القطاع في 12 نوفمبر.

وصرحت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (COGAT)، المسؤولة عن الشؤون الإنسانية في غزة والضفة الغربية، في بيان لها أن سكان غزة غادروا بعد حصولهم على موافقة دولة ثالثة لاستقبالهم، ولم تحدّد الدولة الثالثة.

جدير بالذكر أنه توجد في وزارة الدفاع الإسرائيلية إدارة مخصصة لتشجيع "الهجرة التطوعية" من غزة، لكن الحكومة لم تذكر قط أنها ستجبر هؤلاء على الخروج.

وبموجب "خطة السلام" التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يجبر أي من سكان غزة على مغادرة أراضيه وسيكون الأشخاص الذين يعيشون هناك أحرارا في القيام بذلك إذا رغبوا وسيكونون أحرارا في العودة.

ويأتي وصول الفلسطينيين على خلفية قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها جنوب إفريقيا هذا الأسبوع في جوهانسبورغ.

وأعلن ترامب أن الوفد الأمريكي لن يحضر الاجتماع، مستندا في قراره إلى ادعاء كاذب بأن جنوب إفريقيا مسؤولة عن إبادة جماعية بحق المزارعين البيض.

كما هاجم الرئيس الأمريكي جنوب إفريقيا سابقا لشكواها إلى محكمة العدل الدولية، مدعيا أن أفعالها في غزة تُعتبر إبادة جماعية.

