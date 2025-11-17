الإثنين 17 نوفمبر 2025
خارج الحدود

إعلام عبري: إلغاء شهادة نتنياهو في المحكمة بقضايا الفساد بسبب شأن أمني غير معروف

أعلنت هيئة البث العبرية، إلغاء شهادة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في المحكمة بقضايا الفساد المقررة الأربعاء بسبب شأن أمني غير معروف.

العفو عن نتنياهو

والخميس الماضي، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: قد أطلب عفوًا من الرئيس الإسرائيلي لكني لن أعترف بالذنب، وذلك وفقا لهيئة البث العبرية.

وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أفادت في وقت سابق، نقلا عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله: محاكمتي تضر بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية على حد سواء.

وبحسب «تايمز أوف إسرائيل»، أضاف  نتنياهو: “لن أقدم طلبا رسميا للعفو عني، إذا كان ذلك يعني الاعتراف بالذنب.. ولا أخشى السفر إلى نيويورك، وسأكون منفتحا على التحدث إلى زهران ممداني إذا ثقف نفسه”، وذلك وفق تعبيره.

ترامب يطلب من الرئيس الإسرائيلي العفو عن نتنياهو

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج الأربعاء الماضي: “إن الرئيس تلقى رسالة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يحثه فيها على النظر في منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

وورد في الرسالة “مع احترامي المطلق لاستقلالية النظام القضائي الإسرائيلي ومتطلباته، إلا أنني أعتقد أن هذه القضية المرفوعة ضد نتنياهو، الذي ناضل إلى جانبي لفترة طويلة، هي محاكمة سياسية وغير مبررة”، بحسب رويترز. 

ويأتي ذلك بينما استعرضت صحيفة معاريف العبرية مراوغات نتنياهو للهروب من المساءلة حول إخفاق إسرائيل في التنبؤ أو حتى التعاطي مع أحداث يوم 7 أكتوبر 2023.

مراوغات رئيس الوزراء الإسرائيلي وصلت إلى أقصى مداها

ورأت الصحيفة أن مراوغات رئيس الوزراء الإسرائيلي وصلت إلى أقصى مداها خلال جلسة الكنيست، التي انعقدت بمبادرة من المعارضة، بعد جمع 40 توقيعًا للتداول حول مسألة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.

وخلال كلمته، استغرق نتنياهو 20 دقيقة كاملة في تناول قضايا بعيدة تمامًا عن موضوع النقاش، وأعاد تدوير قضية المدعية العسكرية المقالة يفعات يروشليمي، المعروفة بـ"سادي تيمن"، مسلطا الضوء على فساد المنظومة العسكرية، ومرتديا قناع الضحية الوحيدة في إسرائيل، حسب تعبير معاريف.

وقالت الصحيفة العبرية: إن الحضور في الجلسة من ذوي البصيرة أدركوا أبعاد المناورة فورًا، وتأكدوا أن نتنياهو لم يأتِ للحديث عن مسئولية إخفاق يوم السبت الأسود، بل للتشتيت، وليس هناك أذكى منه في هذا الفن السياسي وفق تعبيرها.

ads