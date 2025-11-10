إقبال كثيف من السيدات على لجان انتخابات النواب في دمنهور (فيديو وصور)

18 حجم الخط

رصدت عدسة" فيتو " اقبالا نسائيا ملحوظا على لجنة مدرسة إفلاقة الإعدادية المشتركة بمركز دمنهور في محافظة البحيرة مع الدقائق الأولي لفتح لجان انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مكثفة لتأمين اللجان بالعملية الانتخابية.

اقبال نسائي علي لجان البحيرة

جميع المقار تم تجهيزها لتوفير بيئة انتخابية آمنة

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على الجاهزية الكاملة لجميع المقار الانتخابية بنطاق المحافظة لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤها اليوم الإثنين وغدٍ الثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر الجاري، مشيرة أن جميع المقار تم تجهيزها لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة تشمل الإضاءة الكافية، والمولدات الاحتياطية، والمقاعد، والمظلات، ودورات المياه، مع رفع كفاءة النظافة العامة بمحيط اللجان، بما يهيئ مناخًا مناسبًا لممارسة العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

انتخابات مجلس النواب

تخصيص أماكن المستشارين المشرفين على العملية الانتخابية

وخلال الاجتماع، شددت المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن، مع التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، لضمان سير العملية الانتخابية بانضباط، فضلًا عن الانعقاد المستمر لغرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري معها.

كما وجهت المحافظ بتأمين الممرات المؤدية إلى اللجان العامة وتغطية المقرات الانتخابية تحسبًا لسقوط الأمطار، مع التأكد من توافر جميع وسائل الأمان والسلامة داخل وخارج المقرات، وتخصيص أماكن المستشارين المشرفين على العملية الانتخابية وتسهيل وصولهم إلى مقار اللجان، مع توفير سبل الراحة لهم، مشددة على ضرورة التنسيق الكامل لضمان سرعة التواصل معهم وتذليل أية عقبات قد تواجههم أثناء سير العملية الانتخابية.

أهالي البحييرة يدلون باصواتهم

وانطلقت، اليوم الاثنين، عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

فيما بلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

وتُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر بينما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر على أن تُعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 11 ديسمبر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.